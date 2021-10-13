Петербуржцам рассказали, какие отрасли в городе оцифруют к 2024 году

В городе планируется затронуть 11 отраслей — здравоохранение, образование, городскую среду, транспорт, госуправление, социальную сферу, туризм, культуру, строительство, промышленность и спорт. В эти отрасли внедрят как программные разработки, так и технические достижения.

К 2024 году планируется сделать получение необходимого через интернет почти в 95% случаев. Для автобусов уже в следующем году рассчитывают сделать стандартом возможность безналичной оплаты. В 30% школ внедрят новейший цифровой образовательный контент. Здравоохранение расширит возможности для дистанционной консультации и записи пациентов.