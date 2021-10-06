Трибуны на спортивных мероприятиях в Петербурге в октябре заполнятся на 30%

Вице-губернатора Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что на всех спортивных мероприятиях, которые пройдут в октябре, можно будет заполнить трибуны лишь на 30%.

«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30%-ную заполняемость «Газпром Арены», «Сибур Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в октябре», — отметил в своем Telegram-канале замглавы города.

Также Пиотровский отметил, что на трибуны будут пускать только тех болельщиков, у которых есть QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

Кроме того, стоит отметить, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене всех массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.