Прекращено уголовное дело в отношении экс-директора филиала «Водоканала»

Московский районный суд Северной столицы прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Центр реализации инвестиционных программ» Максима Кузнецова. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сообщается, что Кузнецов под видом перечисления премий сотрудникам филиала не собирался их выплачивать, а организовать перечисление денег в виде премий для дальнейшего использования себе во благо.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили, что в период с 1 октября 2019 года по 31 января 2020 года экс-директор филиала «Водоканала» получил 5 984 988 рублей.

Представители потерпевшего подали ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Кузнецов вернул средства и претензий больше нет.