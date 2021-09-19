Олимпийские спортсмены приняли участие в выборах в Петербурге

На второй день выборов депутатов в Государственную думу и Законодательное собрание Санкт-Петербурга в голосовании приняли участие Олимпийские спортсмены, среди которых есть и призеры.

Член городского избирательного комитета Юрий Кузьмин сообщил, что в выборах приняли участие спортсмены разных поколений. Он отметил, что в голосовании также принял участие 94-летний чемпион по гребле на каноэ Павел Харин, который завоевал золоту и серебряную медали на XVI Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году. Харин заявил, что идея с осуществлением трехдневного голосования очень удачная.

Кроме того, свой выбор сделал и тхэквондист из Петербурга Михаил Артамонов. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

«Я считаю, что важно прийти и проголосовать. Таким образом ты выполняешь свой долг перед страной, выбираешь ответственных людей — руководителей нашей страны», — заявил тхэквондист.

Также Артамонов добавил, что его родственники и друзья тоже принимают участие в выборах, так как понимают что это важное событие.