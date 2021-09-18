Беглов наградил лучших медработников города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу, 17 сентября, в Смольном награждал лучших медицинских работников Северной столицы. По итогам конкурса на соискание премии правительства Петербурга благодарности из рук главы города получили 20 лучших врачей и медсестер.

Перед началом церемонии Беглов поблагодарил медработников за их самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом.

«Просто лечить лекарствами, делать процедуры и операции – это один вопрос. Но вы всегда лечили и лечите своей душой, принимая боль на себя. Еще раз – от имени правительства Санкт-Петербурга, да и просто от жителей нашего города хочу вам сказать огромное спасибо», — заявил градоначальник.

Также губернатор подметил, что врачи проделали огромный путь за полтора года с начала пандемии — от работы в «красной зоне» до вакцинации пациентов.