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В школах Петербурга начала расти заболеваемость ОРВИ

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© Фото: baltphoto.ru

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Из-за большого риска заболеть ОРВИ школьников переводят на дистанционное обучение.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщил, что некоторые школы Северной столицы вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. На удаленный формат перешли уже 49 классов из 32 школ.

За последние сутки на «удаленку» перевели 11 классов. Три дня назад на дистанционном обучении находилось всего 17 классов в 15 школах. Роспотребнадзор Петербурга отметил, что дети составляют небольшой процент от всех заболевших COVID-19: в среднем от 7 до 8%.

Кроме того, в образовательном ведомстве подчеркнули, что на «дистанционку» по этой же причине ушли 7 групп из 6 детских садов.

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