МВД назвали районы с самым большим количеством борделей

Сотрудники МВД провели в Санкт-Петербурге рейды в нескольких районах города, после которых составили список, где больше всего находится борделей.

Так, в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице сообщили, что больше всего публичных домов встречаются в Московском, Центральном и Выборгском районах. Найти бордели не так трудно: все адреса есть в интернете в свободном доступе.

Сотрудники правоохранительных органов планируют составить ряд протоколов об административном правонарушении в отношении сутенеров. По закону, они должны будут заплатить штраф до 2500 рублей, либо им грозит арест от 10 до 15 суток.