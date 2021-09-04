В Петербурге установят памятник собаке Сергея Довлатова

В Санкт-Петербурге на Загородном проспекте будет установлен памятника собаке писателя Сергея Довлатова — фокстерьеру Глаше. Об этом сообщили организаторы фестиваля «День Д», который будет посвящен Довлатову, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель проекта Анастасия Принцева сообщила, что церемония установки состоится 4 сентября.

«В 15:00 в субботу мы возлагаем цветы к памятнику Довлатова, потом идем в соседний сквер, что на Загородном, 15. Там мы после субботника устанавливаем памятник любимому фокстерьеру Сергея Донатовича Глаше», — заявила Принцева.

На данный момент на месте установки памятника стоит «трафарет» будущей скульптуры, автором которой является архитектор Вячеслав Бухаев.