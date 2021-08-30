Полицейские не подтвердили информацию о сброшенном электросамокате с Яхтенного моста

Недавно появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге молодой тиктокер сбросил с Яхтенного моста электросамокат. Видео о сбросе кикшерингового самоката молодой человек разместил в своем блоге в социальной сети TikTok.

В правоохранительных органах сообщили, что в отделение неоднократно поступают заявления о пропаже электросамокатов, но жалобы со случаем сброса средства передвижения с моста не поступало.

Стало известно, что «утопленный» электросамокат принадлежал одой из кикшеринговых компаний. Организация оценила нанесенный ущерб в 60 тысяч рублей.