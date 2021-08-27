На блогера Илью Варламова петербуржец подал иск в суд о защите чести и достоинства

В объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга сообщили, что Калининский районный суд зарегистрировал заявление петербуржца Алексея Шмелева в отношении блогера Ильи Варламова о защите чести и достоинства. Также истец попросил компенсацию за нанесение морального вреда.

«Иск Шмелева в Варламову передан судье. Он зарегистрирован Калининским районным судом», — сообщили в ОПС.

В заявлении Шмелев указал, что 21 июля, блогер в своем видео на YouTube-канале опубликовал ложные сведения, которые нарушают права петербуржца как гражданина России, а также задеты честь и достоинство.

Речь идет о видеоролике, в котором Варламов рассказал о выдвижении на выборы в Государственную думу двух кандидатов, которые взяли имя Борис Вишневский. Однако в ролике была задействована фотография Шмелева, вследствие чего петербуржец настаивает на том, что блогер его оскорбил.