Беглов поздравил Западный военный округ со 157-летием

В воскресенье, 22 августа, Западному военному округу исполняется 157 лет. С этим знаменательным событием губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил командующего ЗВО Александра Журавлева, личный состав и ветеранов.

Также глава Северной столицы отметил, что ЗВО берет свое начало в 1864 году, когда были созданы территориальные военные органы. По-прежнему, как и полтора века назад, центром управления ЗВО является здание на Дворцовой площади.

«В годы Великой Отечественной войны бойцы, прошедшие подготовку в войсках Ленинградского военного округа, мужественного защищали наш город, героически сражались на огромной территории северо-запада страны. Сохраняя ратные традиции, их наследники надежно обеспечивает безопасность Родины, с честью выполняют свой долг за пределами России», — заявил градоначальник.

Кроме того, Беглов отметил, что правительство Петербурга, а также командование округа сотрудничают в выполнении важных государственных задач и вместе проводят призыв в армию.