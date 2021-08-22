В воскресенье Петербург накроет туман

МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий.

По сведениям ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 22 августа, в городе и области ожидает туман с видимостью 500 метров и ниже.

Водителей просят быть особенно внимательными. Из-за ухудшения погодных условий вероятность аварий на дорогах повышается. Пешеходам стоит оставаться бдительными на пешеходных переходах

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