Полицейские совершили рейд на «Ленинградский гараж сейл»

В Санкт-Петербурге, в субботу, 21 августа, на набережной реки Фонтанки проходил «Ленинградский гараж сейл». На мероприятие нагрянули сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается, что «Ленинградский гараж сейл» не был согласован с властями Северной столицы. В связи с этим полицейские посетили двор, в котором состоялось мероприятие. Многие петербуржцы пожаловались в социальных сетях на приход правоохранителей. Некоторых участников «Ленинградского гаража сейл» даже забрали в отдел для написания объяснительных.

Кроме того, посетители ярмарки пожаловались на низкий уровень организации мероприятия и попросили вернуть денежные средства, потраченные на оплату взносов за участие.