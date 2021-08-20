Рестораторы Петербурга выразили недовольство из-за отказа Смольного компенсировать убытки во время COVID-19

Из-за прошедшей пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году большое количество рестораторов понесли большие убытки. Предприниматели напомнили правительству Санкт-Петербурга о том, что фуд-корты не работали в общей сложности 10 месяцев, с 2020 по 2021 год.

Большинство работодателей были вынуждены брать кредиты для того, чтобы платить зарплату сотрудникам. Также стоит отметить, что представители бизнеса обращались к губернатору Северной столицы Александру Беглову о предоставлении мер поддержки бизнесу с участием городских властей. Все условия были согласованы.

Однако в начале августа 2020 года Комитет по финансам отказал в выплатах сферам бизнеса. В ведомстве объяснили это тем, что Минэкономразвития обещало выделить гранты для субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых может быть приостановлена из-за региональных ограничений по COVID-19.