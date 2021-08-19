Беглов подписал новые постановления о выплатах и субсидиях для спортсменов

В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал 4 городских закона, 3 постановления губернатора, 19 постановлений и одно распоряжение правительства Северной столицы.

Согласно новым постановлениям, одаренным детям-спортсменам, тренерам, тренерам-преподавателям спортивных учреждений и тренерам спортивных сборных команд полагается премия городского правительства. Также премии получили 15 детей, занявших призовые места на Зимних юношеских олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира, Европы и России.

Кроме того, премию за достижение высоких результатов на международных и всероссийских спортивных соревнованиях получили 435 тренеров и спортсменов.