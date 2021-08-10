В Петербурге родителям разрешили посетить линейку 1 сентября, но при одном условии

Летние каникулы уже подходят к концу, и скоро наступит школьная пора, а также один из самых важных дней в жизни ученика – 1 сентября. В связи с этим родители детей стали чаще задавать вопросы по поводу посещения торжественной линейки в первый день осени, так как коронавирус никуда не ушел и ограничения остаются такие же. На них ответили Роспотребнадзор и Комитет по образованию Петербурга.

«Проведение праздничных мероприятий 1 сентября будет осуществляться по классам или параллелям на открытом воздухе. Все участники, в том числе и родители должны будут использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски), - говорится в сообщении.

Однако стоит отметить, что ношение медицинских масок на Дне знаний на детей не распространяется. Линейка будет проходить на открытом воздухе.