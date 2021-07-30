Из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 VK Fest перенесли на 2022 год

«ВКонтакте» сообщил, что самый популярный городской open air в России VK Fest перенес мероприятие на 2022 год. Это связано с высоким уровнем заболеваемости в Санкт-Петербурге.

«ВКонтакте" и Radio Record переносят VK Fest на следующий год из-за эпидемиологической обстановки в городе», — сообщили в социальных сетях.

Теперь VK Fest пройдет 23-24 июля в 2022 году в Парке 300-летия Северной столицы. Также сообщается, что уже подтвердили свое участие на open air Little Big, Niletto, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, Gone.Fludd.

Также отметим, что раньше фестиваль тоже переносили по той же причине. Однако в этот раз VK Fest должен был состояться 28-29 августа 2021 года.