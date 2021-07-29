Смольный собирается запретить движение на гидроциклах по акватории Невы

На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга сообщили, что власти города собираются запретить движение на гидроциклах по акватории Невы в историческом центре. Предстоящий проект правительства Северной столицы предполагает внесение изменений в уже действующие правила пользования водными объектами плавания на маломерных судах.

«(Дополнить) правила пунктом следующего содержания: запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами», — говорится в документе

Комитет по транспорту Петербурга пока не дал комментарии о введении запрета на плавание гидроциклов по акватории Невы.

На данный момент, согласно принятым правилам, маломерным судам запрещено мешать движению и маневрированию крупных судов, а также двигаться под разведенными пролетами мостов в период разводки.