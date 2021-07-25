Наркобарона из Ленинградской области нашли спустя 10 лет

Жителя Волхова в Ленинградской области, который защищал нарколабораторию, нашли спустя 10 лет. В УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что еще в 2010 году 45-летнего россиянина приговорили к лишению свободы. На него завели уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В 2011 году Александру Платонову удалось сбежать из колонии, но найти его так и не смогли.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ: ст.158 «Кража», ст. 286 «Превышение полномочий» и ст.318 «Применение насилия в отношении представителя власти». Платонова приговорили к 1,5 годам лишения свободы, но спустя некоторое время он вышел на свободу по УДО.

В субботу, 24 июля, наркобарон был задержан в деревне Баландино, где в одном из сараев устроил нарколабораторию. Предполагается, что преступник занимался изготовлением мефедрона.

Также стоит отметить, что при задержании Платонов сопротивлялся и отстреливался от представителей СК России и СОБРа. Позже его все-таки ранили и повалили на землю.