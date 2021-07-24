Суд заключил под стражу мужчину, укравшего картину стоимостью 24,7 млн рублей

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Адама Янова заключили под стражу на два месяца по подозрению в краже картины, стоимость которой составляет 24,7 миллионов рублей. Хищение было совершено более 10 лет назад.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Адама Янова. Срок меры - 22 сентября. Обвинение Янову не предъявлялось», — сообщили в ОПС.

Сообщается, что в 2010 году Янов вместе с неустановленными подельниками под предлогом покупки незаконно завладели картиной А.К.Беггрова «Зимняя панорама Петербурга». Мужчину предъявили обвинение по ч.4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенной группой лиц». Подозреваемого объявили в розыск 11 сентября 2015 года.