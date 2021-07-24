В Петербурге задержали владельца «Экспертной компании» за обман инвалидов

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу сообщило, что за мошеннические действия была задержана управляющая ООО «Экспертная компания» Ирина Потехина. Женщина пыталась обманным путем организовать льготную поездку для инвалидов в уже давно закрытый пансионат «России».

По предварительной информации следствия, мошенница хотела украсть средства из бюджета Северной столицы, «не смогла довести свой преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам». Сообщается, что Потехина заключила контракт с администрацией Красносельского района Петербург на общую сумму в 32 млн рублей.

На женщину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.30. УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Также Потехиной избирают меру пресечения.