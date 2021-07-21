Петербуржцы не могут подать документы на недвижимость в МФЦ из-за сбоя в Росреестре

Одна из жительниц Санкт-Петербурга пожаловалась на то, что она не может подать документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимость в МФЦ. В организации сообщили, что проблемы с подачей документов связаны со сбоем региональном распределительном центре обработки данных Росреестра.

На данный момент пока неизвестно, сколько времени потребуется на решение проблемы.

«В итоге «подвисли» сотни сделок с недвижимостью по всему городу. Когда система заработает, никто не говорит и делают вид, что всё работает», — заявила женщина.

В пресс-службе МФЦ Петербурга также отметили, что из-за сбоя стал недоступен ряд государственных информационных систем, которые используются в работе городских МФЦ.