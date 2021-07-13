В ночь на 13 июля прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге 25 июля пройдет Главный военно-морской парад, в котором впервые примут участие три атомных подводных лодки. Так, в ночь с 12 на 13 июля в акватории Невы прошла первая репетиция.

Репетицию открыли три противодиверсионных катера, а историческую часть открыл десантный катер «Александр Баринов». Кроме того, на репетиции можно было увидеть корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Павел Хенов», а также малые ракетные судна и патрульные катера.

Также отметим, что в Главном военно-морском параде примут участие 39 кораблей и катеров, а также 7 подводных лодок, 48 единиц авиации и более 4 тыс. военнослужащих.