Полицейские закрыли незаконный пункт по приему и переработке лома в Красногвардейском районе

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели рейды по проверке законности работы пунктов по приему и переработке лома черных и цветных металлов.

В пресс-службе главка сообщили, что в Красногвардейском районе обнаружили одного из нарушителей. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пункт работает без соответствующей лицензии.

«Нелегальные коммерсанты привлечены к административной ответственности по статье 14.26 КоАП РФ («Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения»), статье 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка»)», — сообщили в ГУ МВД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что был составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства привил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Также сообщается, что полицейские вывезли из незаконного пункта лома около 600 кг различного металла и лома.