Диспетчера «Теплосети СПб» признали виновным в гибели двух человек в кафе «Типичный Питер»

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным диспетчера АО «теплосеть СПб» Евгения Емельянова. Его обвинили в гибели двух человек, которые скончались в результате прорыва трубы в кафе «Типичный Питер».

Согласно показаниям свидетелей, мнений экспертов и специалистов, суд посчитал доказанным, что Емельянов дал команду на закрытие перемычки НПС ПТО, но при этом не отслеживал давление. Из-за быстрого закрытия перемычки произошел гидроудар, который и спровоцировал прорыв трубы.

Информацию о происшествии передали диспетчеру Емельянову, но тот не предпринял никаких действий. В результате все кафе залило кипятком. Однако сам подсудимый свою вину не признает.

Суд вынес обвиняемому приговор в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком.