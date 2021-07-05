Сотрудники ККИ провели рейды в заведения Василеостровского и Центрального районов

В выходные сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга провели рейды в заведения Василеостровского и Центрального районов на предмет соблюдения антиковидных мер. В администрации Северной столицы уточнили, что инспекторы проверяли заведения общепита и концертные площадки.

Согласно данным ведомства, сотрудники проверили 7 точек, в пяти из которых обнаружили нарушения противоэпидемиологических мер.

Посетив ресторан на Стремянной улице, инспекторы выявили следующие нарушения: курение кальянов на улице, отсутствие средств индивидуальной защиты у сотрудников, а также отсутствие расстояния в 1,5 метра. Кроме того, в клубе на Лиговском проспекте среди нарушений оказалось отсутствие QR-кодов, а также разметки.