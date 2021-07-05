На Васильевском острове появятся новые парки и скверы

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга хотят внести изменения в закон о зеленых насаждениях. Согласно новым изменениям, теперь минимальный норматив зеленых осаждений увеличится с 6 до 10 квадратных метров на человека. Депутаты отметили, что изменения важны будут также для обеспечения устойчивой экологической ситуации, а также для развития комфортной городской среды.

В ЗакСе также отметили, что в будущем на Васильевском острове на незастроенных территориях появятся новые парки и скверы.

Отметим, что район относится к историческому центру Северной столицы, но там пока ведется крупное строительство на новых намывных территориях.