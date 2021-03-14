Россиянам рассказали, как правильно заряжать смартфон

Некоторые ошибки при зарядке смартфона могут привести к преждевременному износу аккумулятора телефона. Как пишет "РГ", эти ошибки перечислила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Во-первых, не стоит оставлять телефон заряжаться на всю ночь. Насибулина советует зарядить гаджет перед сном и перевести его в экономный режим, чтобы сохранить заряд до утра.

Во-вторых, не стоит заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

В-третьих, подозрительными являются «универсальные зарядки» из Китая, лучше обратиться к оригинальным адаптерам.

В-четвертых, заряд телефона лучше держать между 20% и 80%, не разряжая и не заряжая его на полную. Ставить телефон на зарядку нужно, когда в нем остается 10-15%.

Все эти правила помогут продлить работу аккумулятора.