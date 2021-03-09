Некоторым россиянам разрешили раньше выходить на пенсию

Правительство РФ расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий работников. Как сообщила пресс-служба кабмина, учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям станет проще досрочно выйти на пенсию.

Изменения в законодательстве касаются обучения в процессе работы - теперь его будут засчитывать как стаж.

При этом за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели должны отчислять за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Как писал Санкт-Петербург.ру, инициатором поправок стал Минтруд. Для некоторых профессий обучение или переобучение является обязательным условием работы.