Петербургские народные избранники не захотели обсуждать закон о митингах и индексацию пенсий

Большинством голосов депутаты Заксобрания отказались включать в повестку дня инициативы от оппозиции по митингам и пенсиям.

Глава фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева предлагала рассмотреть законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию, а также индексации для работающих пенсионеров.

Член партии «Яблоко» Борис Вишневский, в свою очередь, предлагал внести изменения в закон о митингах, разрешив проводить массовые акции на Невском проспекте, а также на Дворцовой и Исаакиевской площадях.

Инициативы в повестку не вошли.