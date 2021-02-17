Нагиев вступился за участницу шоу "Голос" и оскорбил Лободу

На шоу "Голос" произошел казус - певица Светлана Лобода в ходе "слепых" прослушиваний помешала выступлению одной из участниц. В итоге ведущий детского проекта Дмитрий Нагиев принялся утешать семилетнюю Алису Щербань, однако при этом умудрился оскорбить взрослую наставницу.

Он сказал девочке, что "пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях".

Щербань исполняла песню Литл Ричарда Tutti Frutti, в ходе этого выступления Светлана Лобода начала приплясывать, чем отвлекла внимание от выступавшей. К девочке никто не повернулся.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в этом сезоне, кроме Лободы, наставниками стали Баста и Егор Крид.