Рэпера Гнойного арестовали на семь суток за нецензурную брань на людях в Петербурге

Петербургский суд арестовал на семь суток рэп-исполнителя Вячеслава Машнова (Гнойный и Слава КПСС) за мелкое хулиганство и нецензурную брань в общественном месте. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, артисту назначили семь суток ареста.

Бранился он, по данным суда, на Невском проспекте около полуночи 3 февраля. Протокол составили по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Срок ареста начали считать с 10 февраля.

Как писал Санкт-Петербург.ру, рэпера задержали 6 февраля, о чем он сам сообщил в своем микроблоге. По его мнению, его арестовали за участие в несогласованной акции.