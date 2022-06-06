Вместо крепкого алкоголя россияне всё чаще предпочитают вино

В России формируется тренд на замещение крепкого алкоголя вином. Водки в 2021 году купили на 1% меньше, чем в 2020-м. Продажи тихих и игристых вин напротив выросли на 10%.

Запасов крепкого импортного алкоголя российским ресторанам может хватить только до осени. Однако, как пишет «МК в Питере», большинство россиян разницы не почувствуют. Эксперт алкогольного рынка уточнил, что только 10% жителей России употребляют дорогие марки алкоголя, которые исчезнут из ресторанов.

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов сообщил, что поставки импортных вин в России сократились примерно на четверть. Однако тихие вина с начала года россияне стали покупать на 8% активнее, а игристые вина — на 5%. Никита Кузнецов выразил надежду, что тренд на замещение крепкого алкоголя вином будет сохранен.