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ЕГЭ в России предложили пересдавать неоднократно

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© Фото: Baltphoto

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В России предлагают не ограничиваться единственной пересдачей ЕГЭ для не справившихся с его сдачей выпускников. Инициатива предполагает неоднократную пересдачу экзамена по необходимости в течение года.

Как пишет «МК в Питере», 2 июня школьники по всей России сдают экзамен по профильной математике. В общей сложности необходимый для поступления в вузы экзамен выбрали около 307 тысяч школьников.

Экзамены и подготовка к ним повышает у школьников уровень стресса. Как сообщает ТАСС, с связи с этим вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву предложение сделать возможность передачи многократной. По мнению автора, возможность один раз в месяц пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить свой результат, позволит выпускнику не реагировать на слова тех, кто пугает его негативными последствиями несданных экзаменов.

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