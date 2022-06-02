КГА Петербурга лишился главного художника

Из петербургского комитета по градостроительсву и архитектуре ушел заместитель главы и главный художник Алексей Моор. Как уточнили в комитете, у него закончился контракт и продлевать его сотрудник не стал.

Временно исполнять обязанности заместителя председателя и главного художника ведомства будет начальник управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства Елена Крамскова.

Алексей Моор работал в комитете по градостроительству и архитектуре с 2017 года. В его обязанности входили вопросы установки новых памятников, рекламы и информационных конструкций, а также размещение вывесок на фасадах зданий.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Алексей Моор запросил у «Ленэнерго» список подстанций, где уличным художникам можно легально размещать граффити.