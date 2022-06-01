В Петербурге работают волонтеры транспортной реформы

В первый день реализации второго этапа транспортной реформы, 1 июня, на улицы Петербурга вышли волонтеры. Как пишет «Патрульный Петербурга», добровольцы информируют горожан об изменениях в работе городского транспорта. Работать они будут до 5 июня.

Всего в 18 городских районах на работу вышли около двух сотен добровольцев. Все они одеты в легко узнаваемые желтые жилеты комитета по транспорту.

Пассажирам добровольные помощники помогут узнать о новых маршрутах и продумать предстоящую поездку. Волонтеры объясняют петербуржцам, как добраться в пункт назначения, используясь установленные на остановках карты и сервис «Яндекс Карты».

В период с 1 по 3 июня волонтеры будут работать на остановках с 7:00 до 11:00. 4 и 5 июня их можно будет встретить с 9:00 до 13:00. Город поблагодарит помощников записью в волонтерскую книжку на сайте добро.ру, а также сувенирной продукцией.

В рамках второго этапа транспортной реформы в Петербурге появилось 20 новых маршрутов. По Петербургу уже ездят 693 современных автобуса. Новые автобусы работают без кондукторов. Горожане могут оплатить проезд с помощью банковских карт или проездных, а также QR-билетов.

В Петербурге закрыты 32 коммерческих маршрута. Их заменили социальные. На новых маршрутах, как и на всех остальных, пассажирам доступен новый тариф «60 минут», включающий бесплатные пересадки на наземном транспорте. В случае пересадки из метрополитена действует тариф «90 минут».

Губернатор Александр Беглов назвал новую петербургскую транспортную систему безопасной и выгодной для горожан.