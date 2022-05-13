Сеть «ВКонтакте» купила домен у кондитерской фабрики

Российская социальная сеть «ВКонтакте» приобрела домен vk.ru. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию, ранее он принадлежал кондитерской фабрике «Верность качеству».
У «ВКонтакте» есть дальнейшие планы по развитию. Как сообщает АБН, социальная сеть планирует запустить марктеплейс для NFT-токенов.
В компании отметили, что приобретение похожих доменных имен — стандартная практика. Таким образом «ВКонтакте» стремится обезопасить пользователей от фишинга. Это связано с вероятностью использования злоумышленниками созвучных с названием сайта доменов. Отмечается, что компания также постепенно регистрирует все необходиые ресурсы для бренда. К этой процедуре «ВКонтакте» приступили сразу после ребрендинга.