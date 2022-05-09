Более миллиона участников прошли по Невскому проспекту в Бессмертном полку

9 мая в Петербурге состоялось традиционное шествие «Бессмертного полка». Участники пронесли по Невскому проспекту портреты фронтовиков и тружеников тыла, тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом. Одним из участников праздничной акции был губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в шествии участвовали более миллиона горожан. Участники собирались на площади Александра Невского. Они прошли по Невскому проспекту от площади восстания до Дворцовой площади. После окончания шествия на главной площади города начался праздничный концерт.

Заключительным аккордом празднования Дня Победы в Петербурге станет праздничный салют, который прогремит в 22:00.