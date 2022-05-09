На Дворцовой площади идет концерт ко Дню Победы

На Дворцовой площади проходит праздничный концерт, посвященный 77-летию со дня окончания Великой Отечественной войны. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», перед зрителями выступят народный артист России Сергей Безруков и народный артист России Василий Герелло. Петербуржцы также смогут услышать солиста Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григория Чернецова, лауреата международных конкурсов Карину Чепурнову и победителя телевизионного шоу «Голос» Петра Захарова.

Перед началом концерта на Дворцовой площади завершилось шествие «Бесмертного полка», участники которого прошли по Невскому проспекту. Neva.Today рассказывает, как петербуржцы готовились к участию в акции.

Празднование Дня Победы в Петербурге по традиции завершится салютом у Петропавловской крепости. У её стен будут даны 30 залпов.