Как в Петербурге прошел Парад Победы

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне начался в Петербурге в 100:00 9 мая. Центром торжеств, как всегда, стала Дворцовая площадь, по которой прошли более 4,1 тысячи военнослужащих. Во второй части парада зрителям показали более 80 единиц военной техники.

Фото: Neva.Today

По Дворцовой площади колонной проехали бронеавтомобили «Тайфун», «Тайфун-К», реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, новейшие танки. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» впервые принимали участие в параде в Северной столице.

Фото: Neva.Today

Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова в честь праздника зажгли еще в 9:00. В полдень произвести традиционный полуденный выстрел из орудия на Нарышкином бастионе петропавловской крепости доверили жителю блокадного Ленинграда.

Фото: Neva.Today

Праздник завершится в 22:00 салютом, который будет дан у стен Петропавловской крепости.

Фото: Neva.Today