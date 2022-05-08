К мемориальной доске на Невском проспекте возложили цветы

В воскресенье, 8 мая, в Петербурге состоялся торжественно-траурный митинг возле мемориальной доски на здании №14 по Невском проспекту. В память о мужестве ленинградцев горожане возложили цветы.

Торжественно-траурная церемония прошла сегодня и на Пискаревском мемориальном кладбище. Как пишет «МК в Питере», память павших в Великой Отечественной войне почтили возложением цветов и минутой молчания.

В мероприятии на Невском проспекте принял участие оркестр Военно-медицинской академии. У мемориальной доски «Героизму и мужеству Ленинградцев» собрались ветераны, школьники и члены городского правительства. Память павших почтили минутой молчания.