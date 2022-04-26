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В Петергофе показали выставочный проект к юбилею Петра I

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© Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

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В стенах Государственного музея-заповедника «Петергоф» 25 апреля состоялась презентация выставочного проекта под названием «30 картин из жизни Петра Великого. 2022». Сама экспозиция, созданная при поддержке «Газпрома», откроется для гостей на Марсовом поле по случаю юбилея Петра Великого 9 июня.

Выставочный проект вобрал в себя 30 картин, которые расскажут зрителям о жизни и подвигах основателя Петербурга. Именно эти полотна входили в экспозицию 150 лет назад, когда отмечалось 200-летие Петра I. И сегодня главной целью организаторов стало воссоздание той атмосферы, которая царила много лет назад в праздничный день в 1872 году.

По словам ректора Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина Семена Михайловского, воссоздание экспозиции стало своеобразным вызовом. Реализовав проект, Академия смогла показать, что в ее стенах умеют не только реставрировать исторические полотна, но и создавать новые.

«В результате долгих дискуссий мы выбрали 17 художников, которые писали 16 картин, и результат впечатляет. Есть работы, имитирующие старую живопись XIX века, есть отсылающие к европейской живописи — они разные, живые и дают представление о том, что академия — это не мертвая организация, которую охраняют два сфинкса перед входом, она живет страстями. Что Петр I волнует этих художников, они способны передать его образ», — поделился Михайловский.

Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

Особое место занимает выставка и в деятельности «Газпрома», без участия которого проект вряд ли бы состоялся. По словам начальника департамента, пресс-секретаря председателя правления компании Сергея Куприянова, эта работа позволит выполнить сразу несколько задач — и ближе познакомить зрителя с личностью российского императора, и отразить перемены в Северной столице.

«Проект «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» занимает особое место в длинном списке событий и мероприятий, которые мы поддерживаем в юбилейный год. Особенный он для нас по нескольким причинам. Во-первых, это еще одна возможность заразить как можно больше людей тем интересом, который есть у нас к личности Петра I. Во-вторых, представленная на выставке палитра событий, произошедших в течение жизни императора, позволяет задуматься о системных глубинных изменениях, которые произошли в то время в нашем обществе, государстве. И в-третьих, этот проект очень точно соответствует тому, как мы видим свою деятельность в Санкт-Петербурге: создаем новое — сохраняем старое. Это исторический проект, который воссоздан и реконструирован, тем самым он дает возможность одновременно сделать отсылку к тому, что было, предложив что-то новое», — заявил Куприянов.

«Газпром» активно поддерживает культуру, искусство, здравоохранение, спорт, науку и городское благоустройство в Петербурге. Компания уже успела поучаствовать более чем в 220 благотворительных проектах к 2022 году. Благодаря «Газпрому» дети получили 37 спортивных объектов, а петербуржцы теперь гуляют по благоустроенным улицам, набережным и скверам.

Кроме того, «Газпром» активно сотрудничает с музеями. Компания профинансировала воссоздание интерьеров в Лионском зале в Царскосельском дворце, а также реставрацию в церкви Воскресения Христова. Компания является партнером ГМЗ «Петергоф» с 2009 года и помогает восстанавливать Китайский дворец в Ораниенбауме. В 2021 году работа «Газпрома» была удостоена первого места среди крупнейших российских компаний в рейтинге социальной ответственности.

Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

Экспозицию на Марсовом поле можно будет посмотреть с 9 июня до 9 августа. На территории выставки также будет находиться VR-аттракцион, который поможет гостям глубже погрузиться в атмосферу праздника. Сейчас идет монтаж 33 павильонов в русском стиле, где будут подробно показаны традиции празднования дней рождения Петра Великого.

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