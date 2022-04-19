Маленьких петербуржцев чаще всего называют Сонями и Сашами

Петербургские родители в 2022 году предпочитают называть новорожденных девочек Софиями (Софьями). Как сообщает Neva.Today, это имя обрело популярность еще в 2012 году, но по-прежнему сохраняет свои позиции. До этого из роддом чаще всего выписывались с маленькими Машами и Настями.

Самым популярным именем для мальчиков в I квартале 2022 года в Петербурге стал Александр. Имена Михаил и Максим стали вторым и третьим по популярности. За тройкой лидеров по распространенности идут Артем, Лев и Марк.

У девочек вторым и третьим по популярности стали имена Анна и Мария. Популярны у родителей также Алиса, Ева и Виктория.

Ситуация практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Менее популярно стало имя Игнат — родители стали чаще называть малышей Львами. Более популярным в прошлом году было также имя Полина.