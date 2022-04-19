В Петербурге передали в суд дело обвиняемого в гибели ребенка таксиста

Дело о ДТП на КАД, в котором 6 марта 2021 года погиб восьмилетний мальчик, рассмотрит Красносельский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МВД.

Обвинение в гибели ребенка предъявлено таксисту, который подвозил погибшего мальчика и его мать. Следствие установило, что у его автомобиля пробило колесо на участке между Пулковским и Таллинским шоссе, после чего водитель остановился на полосе движения, не включив аварийный сигнал. Вскоре в остановившуюся машину врезалось другое авто, водитель которого не успел среагировать на внезапное препятствие.

Лицензии на перевозку пассажиров таксист не имел. Он также ранее был многократно замечен в нарушении ПДД.

Не все петербуржцы ездят на такси — с началом дачного сезона многие предпочитают электрички. Ранее «МК в Питере» сообщал, что по выходным будут введены дополнительные поезда между Финляндским вокзалом Петербурга и поселком Советский.