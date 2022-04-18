Масштабная донорская акция проходит в Петербурге

В понедельник, 18 апреля, в Петербурге проходит масштабная акция по сбору донорской крови. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», пункты переливания открыли сразу в шести районах.

В Первом медицинском университете имени Павлова за день готовы принять 60 добровольцев. Перед сдачей у донора определят группу крови и уровень гемоглобина. Если он выше предельно допустимого минимума, пришедшего допустят к заполнению документов. Далее его осмотрит врач, который определит, сколько миллилитров крови тот может сдать.

Акцию в Петербурге проводят по случаю Национального дня донора. К участию в ней рассчитывают привлечь молодых петербуржцев. Заготовленная в Первом медицинском университете идет как для нужд его собственной больницы, так и в клинику НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой.