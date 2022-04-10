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Адвокат объяснил, как бороться с орущей под окнами сигнализацией

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© Фото: Baltphoto

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Ведущий юрист Адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» Андрей Трофимов рекомендует использовать правовые методы.

Петербуржцы часто сталкиваются с проблемой воющей под окнами сигнализации в припаркованных автомобилях ночью. В социальных сетях многие горожане жалуются, что вой не утихает до самого утра. Проблему изучило издание Neva.Today.

В соцсетях петербуржцы активно жалуются на припаркованные «ведра» и даже грозятся решить проблему своими силами. Однако с юридической точки зрения за вынутый аккумулятор или любые повреждения чужой машине возможна уголовная ответственность. То, что автомобиль не давал подсудимому спать, не станет смягчающим обстоятельством в суде, хотя и может вызвать сочувствие судьи.

Локального «Закона о тишине» в Петербурге нет, хотя Закон об административных правонарушениях действует исправно. Одна из его статей предусматривает ответственность за нарушение тишины в ночное время, которое наступает с 22:00 и длится до 8:00.

Как пояснил ведущий юрист Адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» Андрей Трофимов, в этот период нельзя смотреть телевизор с громким звуком или так же прослушивать музыку, а также проводить ремонтные работы. Кричать, свистеть, стучать, петь и играть на музыкальных инструментах, а также двигать мебель законом запрещено буквально.

Если данные действия нарушают покой других граждан, наступает ответственность. Юрист пояснил, что штраф может составить от 500 рублей до 5 тысяч рублей для граждан и от 50 тысяч рублей до 1 млн рублей для юридических лиц.

Данный закон действует не только в квартирах. Его действие также распространяется на лестничные клетки, лифты, подъезды и придомовые территории. Поэтому владелц с припаркованной на придомовой территории машиной с неисправной сигнализацией нарушает покой других жителей.

Андрей Трофимов уточнил, что прямого запрета на использование сигнализаций автомобилей в ночное время петербургский закон не содержит, в отличие от действующего в Москве. При этом законом запрещено использование «устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах». Юрист поделился мнением, что правоохранительным и судебным органам следует трактовать это уточнение расширительно в условиях законодательного пробела.

О шумящей долгое время сигнализации машины во дворе необходимо сообщить в полицию, ка ко нарушении тишины. Там входящее телефонное обращение обязаны зарегистрировать и отреагировать. На основании данного сообщения собственника автомобиля можно привлечь к административной ответственности.

Юрист призвал не пытаться самостоятельно решить проблему, напомнив, что, с юридической точки зрения, отключение аккумулятора может быть расценено как порча имущества и даже как попытка угона. Факт того, что сигнализация машины не давала спать обвиняемому, не станет законным основанием для смягчения ответственности в суде.

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