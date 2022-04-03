228 человек эвакуировали в Петербурге в субботу из-за писем о «минировании»

В субботу, 2 апреля, различные учреждения в Петербурге продолжили получать сообщения с угрозами минирования. Как сообщает ALLNW, с 13:13 до 14:56 в полицию обратились представители сразу трех городских организаций. Все они получили письма с угрозами.

В общей сложности в письмах были указаны 424 объекта. Из них 340 — это магазины сети «Магнит», а еще 83 — магазины сети «Лента». Попало в список и одно медицинское учреждение.

Проверка прошла на всех объектах. По её итогам опасных и подозрительных предметов не обнаружили. На время проверки из пяти магазинов «Магнит» эвакуировали 228 человек. Эвакуаций на других проверяемых объектах не проводилось.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.