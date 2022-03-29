За откровенное фото у Искаакиевского собора петербурженку приговорили к обязательным работам

Суд в Петербурге приговорил фотомодель Ирину Волкову к 180 часам обязательных работ за оскорбление чувств верующих. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, летом 2020 года она сделала провокационное фото на фоне Исаакиевского собора, задрав подол юбки и показав нижнее белье.

Ирина Волкова вину признала. На каких именно работах она будет отбывать наказание не уточняется.