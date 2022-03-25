Петербургский суд обязал экс-депутата Глущенко изучить свое уголовное дело

Приморский районный суд Петербурга обязал Михаила Глущенко, которого судят за убийство Галины Старовойтовой, ознакомиться с материалами своего уголовного дела. Как сообщила объединенная служба городских судов, о такой мере попросили следователи. Изучение материалов бывшему парламентарию необходимо закончить к 15 апреля.

Уточняется, что обвинение Михаилу Глущенко предъявили 17 июня 2021 года. Всего ему требуется изучить 16 томов материалов на шести дисках. Но, по мнению следствия, обвиняемый сознательно затягивает процесс, знакомясь с делом не более двух часов в день.