Роскомнадзор официально признал Instagram запрещенным в России

В понедельник, 14 марта, Роскомнадзор вне с социальную сеть Instagram в реестр запрещенных на территории РФ. Данное действие выполнено на основании требования Генеральной прокуратуры, которое та направила в ведомство 11 марта.

Генрокуратура не только подала в Роскомнадзор требование о запрете, но также обратилась в суд с иском в отношении американской компании Meta с требованием признать её экстремистской организацией. В отношении Meta возбуждено два уголовных дела.

Роскомнадзор в пятницу, 11 марта, уже заявлял, что полностью заблокирует Instagram на территории России с 14-го марта. Такой промежуток к ведомстве объяснили предоставлением пользователям возможности перенести фотографии и видео на другие платформы.